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В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек

На допросе мужчина признался в совершении преступления

ТАСС, 19 апреля. Сотрудники правоохранительных органов Тверской области задержали мужчину, который, по предварительным данным, 17 апреля  в Кашине застрелил двух человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек и незаконном ношении оружия", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного 54-летнего жителя возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц" и "Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия".

По версии следствия, убийство 41-летней женщины и 40-летнего мужчины произошло на почве личных неприязненных отношений. "Подозреваемый в ходе допроса свою причастность к совершению преступления признал в полном объеме, дал подробные показания об обстоятельствах убийства", - отметили в пресс-службе.

Следователи направили в суд ходатайство об аресте задержанного, добавили в пресс-службе.

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