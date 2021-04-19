СК проверяет информацию о нападении бойцовой собаки на женщину с ребенком в Москве

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Московские следователи проверят размещенную в интернете информацию о нападении бойцовой собаки на женщину с ребенком около ЖК "Саларьево". Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве начата доследственная проверка информации, опубликованной в одном из мессенджеров, о нападении на женщину с ребенком бойцовой собаки", - сказала Иванова.

В опубликованном в интернете сообщении указано, что на улице вблизи от ЖК "Саларьево" на женщину с маленьким ребенком напала бойцовая собака, но прохожие помогли женщине отбиться.