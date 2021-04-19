Полиция Подмосковья призвала не участвовать в незаконных акциях

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Полиция Московской области призвала граждан, в том числе детей и подростков, не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных акциях. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

"Полиция призывает граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокационные действия и не принимать участия в незаконных публичных мероприятиях, а также соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов", - сказали в пресс-службе.

В главке подчеркнули, что за участие в незаконных акциях предусмотрена ответственность. "В связи с распространением в сети Интернет и социальных сетях призывов к участию 21 апреля 2021 года в несанкционированных акциях, в том числе с участием несовершеннолетних, ГУ МВД России по Московской области предупреждает, что подобные действия влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность", - добавили в полиции.

В ГУ МВД подчеркнули, что проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, запрещено в соответствии законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Все попытки организации и проведения незаконных публичных мероприятий, а также любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Кроме того, в полиции напомнили, что на территории области действует масочный режим. Нахождение в условиях массового скопления людей и нарушение социальной дистанции увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией и способствует ее распространению.

Ранее в пресс-центре МВД заявили, что любые агрессивные действия участников несогласованных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. В МВД предупредили, что правонарушители будут задержаны, и призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, анонсированных ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом) 21 апреля. Также об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних предупредила Генеральная прокуратура России.