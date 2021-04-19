В 11 самарских муниципалитетах введут режим угрозы ЧС из-за роста природных пожаров

САМАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Самарской области введут режим угрозы возникновения ЧС в 11 муниципалитетах из-за увеличения количества природных пожаров в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства. По сравнению с 2020 годом число возгораний на природе увеличилось в пять раз.

"В 11 муниципалитетах Самарской области будет введен режим угрозы возникновения ЧС. Решение принято губернатором Дмитрием Азаровым на оперативном совещании в понедельник, 19 апреля, по итогам доклада начальника ГУ МЧС по региону Олега Бойко. Причина - рост пожаров, в том числе в дачных массивах", - говорится в сообщении.

Больше всего пожаров зафиксировано в Ставропольском, Волжском, Красноярском, Безенчукском, Сергиевском, Сызранском и других районах, а также в Тольятти, Чапаевске. В этих муниципалитетах и будет введен особый режим. По словам Азарова, главы указанных городов и районов недостаточно ответственно подходят к вопросам профилактики и предотвращения пожаров на своих территориях. Он поручил главе правительства Самарской области Виктору Кудряшову провести во вторник штаб, на котором рассмотрят этот вопрос. Кроме того, губернатор отметил, что необходимо сконцентрироваться на проведении профилактических рейдов и наложении административных штрафов.

С начала пожароопасного сезона в этом году произошло 732 природных пожара, что в пять раз превышает показатель за аналогичный период 2020 года, когда было зафиксировано 148 возгораний. На прошлой неделе в Самарской области произошло 685 природных пожаров, из которых 40% случились в выходные, когда жители выезжали на дачи.