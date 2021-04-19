СК начал проверку после сообщений СМИ об избиении детского врача в Смоленске

ТАСС, 19 апреля. Следователи начали проверку после публикации в СМИ сообщений о нападении отца ребенка на врача-педиатра, который пришел по вызову на дом в Смоленске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Несколько СМИ региона опубликовали данные о том, что врач-педиатр в понедельник пришел по вызову на дом, отец ребенка при невыясненных обстоятельствах ударил медработника в лицо и область поясницы, после чего он упал с лестницы и получил сотрясение головного мозга.

"Начата процессуальная проверка по размещенной в средствах массовой информации о том, что сегодня в доме 24 по ул. Н. Неман города Смоленска мужчина напал на врача-педиатра детской поликлиники № 1, который пришел по вышеуказанному адресу на вызов к ребенку. В результате врачу были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили ТАСС факт вызова полиции на это происшествие. "Да, сейчас проводится проверка", - отметили в пресс-службе.