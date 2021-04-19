У жителя Ингушетии изъяли крупную партию сильнодействующих веществ и оружие

МАГАС, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии задержали местного жителя, у которого изъяли крупную партию сильнодействующих веществ и огнестрельное оружие. Также на территории дома мужчины обнаружили цех по ремонту, изготовлению и переделке оружия, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"Сотрудники УНК МВД по Ингушетии совместно с коллегами из республиканского УУР МВД и Управления ФСБ остановили на посту "Маяк-12" автомобиль под управлением ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя села Экажево. Во время досмотра автомашины было обнаружено и изъято шесть полимерных пакетов, в которых находилось 786 заводских флаконов с жидкостью, содержащей сильнодействующее вещество тропикамид, и один полимерный пакет с 74 блистерами, по 14 капсул в каждом с прегабалином", - говорится в сообщении.

Как сообщается, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"), а фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания в Назрани.

"В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты пистолет без маркировочного обозначения, являющийся огнестрельным оружием ограниченного поражения, 40 патронов от травматического пистолета калибра 9 мм, три сигнальных пистолета модели МР 371, переделанные самодельным способом под боевое оружие, 53 патрона калибра 9 мм. Также в доме обнаружен цех с предметами, используемыми для изготовления, ремонта, переделки огнестрельного оружия и его основных частей", - добавили в пресс-службе.