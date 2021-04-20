Мигрант осужден на 15 лет за избиение сына до смерти в Подмосковье

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил к 15 годам лишения свободы мигранта за избиение своего сына до смерти в Наро-Фоминске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщила она.

По данным следствия, с 20 по 23 мая 2020 года гражданин одного из соседних государств 1992 года рождения в частном доме избил кулаком и ладонью своего маленького сына по голове и телу, а также стал бить его пластиковой трубой по спине и сдавливал рукой шею. У ребенка образовалась субдуральная гематома головы, в результате чего 23 мая мальчик почувствовал себя плохо, упал и больше в сознание не приходил. Также следствием установлено, что мужчина систематически истязал своего сына и не выполнял обязательства по его воспитанию. На стадии предварительного расследования мужчина не признал свою вину и в содеянном не раскаялся.