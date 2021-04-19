КС проверит ситуацию с лишением материнского капитала отцов с детьми от суррогатной матери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению и проверит на соответствие основному закону страны норму федерального закона о мерах господдержки семей с детьми, которая не предусматривает выдачу материнского капитала отцу, воспитывающему детей, рожденных с помощью суррогатной матери. Об этом говорится в материалах суда.

"Запрос Конаковского городского суда Тверской области о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" принят к рассмотрению", - говорится в материалах КС.

Согласно тексту запроса, который имеется в распоряжении ТАСС, Конаковский горсуд рассматривает гражданский иск местного жителя к пенсионному фонду. Мужчина воспользовался услугами суррогатной матери, которой пересадили методом ЭКО яйцеклетку анонимной женщины-донора. В результате родились две девочки, а мужчину записали в свидетельстве о рождении отцом. Он обратился за выдачей сертификата на материнский капитал, однако в пенсионном фонде ему отказали, указав, что мужчина не предоставил документов об удочерении детей. Согласно данному закону, правом на получение материнского капитала обладают только мужчины, которые являются единственными усыновителями или удочерителями.

После рождения детей мужчина зарегистрировал брак с женщиной. Однако в выдаче материнского капитала ей также было отказано. Пенсионный фонд сослался на то, что она не имеет права на дополнительные меры господдержки.

Мужчина обратился в суд общей юрисдикции и указал в иске, что он никого не удочерял, а является биологическим отцом этих детей. Конаковский суд, рассматривая дело, пришел к выводу, что федеральный закон не дает однозначной трактовки ситуации и обратился в КС с просьбой проверить закон на соответствие конституции. Конаковский горсуд указывает, что хотя в законе прямо не указано право на получение поддержки мужчин, воспитывающих детей от суррогатной матери, "государство не освобождается от обязанности соблюдать конституционные принципы равенства и социальной справедливости".