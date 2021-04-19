В Удмуртии задержали объявленную в розыск владелицу бассейна, где отравились дети

ИЖЕВСК, 19 апреля. /ТАСС/. Следователи Удмуртии задержали объявленную в розыск владелицу бассейна в Ижевске, в котором отравились восемь детей. Об этом в понедельник сообщает региональное управление СК РФ.

13 апреля после посещения частного бассейна в Октябрьском районе Ижевска, где были проведены мероприятия по обеззараживанию воды с применением хлорсодержащих препаратов, группа из 10 детей в возрасте от шести до 14 лет и двое взрослых почувствовали себя плохо. Восемь детей были госпитализированы, в настоящий момент все выписаны. По предварительным данным, дети отравились парами хлорсодержащего препарата. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

"Следственными органами Следственного комитета России по Удмуртской Республике в рамках расследования уголовного дела по факту отравления детей в бассейне задержана местная жительница, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, с 13 по 14 апреля владелец бассейна - жительница Ижевска Анна Широкова 1977 года рождения - сдавала в аренду принадлежащий ей бассейн в частном домовладении, расположенном в микрорайоне Орловское, предоставив услугу, не отвечающую требованиям безопасности. В результате восемь детей получили химическое отравление. Женщина скрылась от следствия и 16 апреля была объявлена в розыск.