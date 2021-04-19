Источник: жилой дом в Нижегородской области, где взорвался газ, горит по всей площади

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Пожар охватил по всей площади жилой дом в селе Маргуша в Нижегородской области, где в понедельник вечером взорвался газ. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Дом горит по всей площади. Тушение пожара ведется по максимальному номеру сложности", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, из дома эвакуированы 32 человека. "Всего из дома вышли 32 человека. К ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ привлечены 237 человек и 50 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, при взрыве газа пострадали три человека, под завалами, по предварительной информации, находится трехмесячный ребенок. В результате взрыва обрушилось как минимум четыре квартиры на втором и третьем этажах в центральной части здания. Всего в доме 27 квартир.

Взрыв произошел на третьем, последнем, этаже. По предварительным данным, его причиной стала утечка газа.

В новость внесены изменения (23:28 мск) - уточняется число спасателей и количество техники в третьем абзаце.