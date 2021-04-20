Прокуратура назвала причины схода вагонов с нефтепродуктами в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 20 апреля. /ТАСС/. Прокуроры в Хабаровском крае выявили причины схода 17 вагонов с нефтепродуктами, который произошел на перегоне Форель - Дальневосточный. Авария произошла из-за плохого состояния пути и ошибок локомотивной бригады, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"По результатам проверки транспортными прокурорами вскрыты факты несоблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при текущем содержании верхнего строения пути, некачественной приемки вагонов в состав поезда, ошибки работников локомотивной бригады. Одной из причин допущенных нарушений стал ненадлежащий ведомственный контроль работников аппарата по безопасности движения поездов на Дальневосточной железной дороге", - говорится в сообщении.

Начальникам Дальневосточной дирекции инфраструктуры и Дальневосточной дирекции тяги ОАО "РЖД" внесены представления. Также представление внесено руководителю Дальневосточной железной дороги. В отношении трех должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ ("Несоблюдение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"). На контроле у прокуроров вопросы возмещения вреда окружающей среде из-за разлива нефтепродуктов.

Сход 17 вагонов грузового поезда произошел в ночь на 6 марта на перегоне Форель - Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре. В нескольких цистернах была обнаружена капельная течь нефтепродуктов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта"). Пострадавших в результате аварии не было.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, были повреждены 338 метров пути, 12 вагонов сильно деформированы. Полный перерыв движения поездов составил 14 часов 49 минут. Площадь загрязнения грунта из-за разлива нефтепродуктов составила 496 кв. м.