Капитана рыболовецкого судна на Камчатке задержали при попытке дачи взятки пограничнику

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Капитан рыболовецкого судна на Камчатке был задержан при попытке дачи взятки должностному лицу - сотруднику Пограничного управления ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю.

По версии следствия, капитан судна, желая снизить наказание за совершенное им нарушение правил рыболовства, лично передал дознавателю Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, действовавшему в рамках оперативно-разыскного мероприятия, взятку в размере 100 тыс. рублей.

"В отношении капитана рыболовного судна по факту дачи взятки должностному лицу в значительном размере возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.