В Москве раскрыли группу мошенников, обманывающих пенсионеров под видом волонтеров

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Москве работу финансовой пирамиды, организаторы которой в период подготовки к празднованию 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне обманывали пенсионеров и детей войны под видом сотрудников Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как отметили в главке, полицейские после заявления руководителя движения Ольги Амельченковой провели в рамках проверки оперативно-разыскные мероприятия в офисе потребительского кооператива "Цитадель". "В результате установлено, что представитель правления потребительского кооператива "Цитадель" 4 марта 2021 года арендовала офис в бизнес-центре "Велка плаза" для осуществления деятельности по принципу финансовой пирамиды. В кооперативе действовали четыре департамента, в каждом по 8-10 менеджеров, которые обзванивали пожилых граждан, пенсионеров, детей войны или их родственников", - сказали в пресс-службе. Сотрудники кооператива от имени движения "Волонтеры Победы" приглашали их в офис и предлагали им внести деньги под высокие процентные ставки, размер которых определялся индивидуально. Сделка оформлялась договором передачи личных сбережений в потребительский кооператив "Цитадель" на срок от 3-х месяцев до одного года.

"Чтобы войти к доверие к потенциальным клиентам, сотрудники компании выдавали себя за участников Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Они предлагали бесплатные туристические и санаторно-курортные путевки, бытовую технику, причем для их получения необходимо было приехать к ним в офис", - добавили в ГУ МВД. Кроме того, для оказания психологического воздействия на пенсионеров аферисты вручали им сувенирную продукцию с символикой Дня Победы, а также подарочные наборы. После получения денег от пожилых людей представители кооператива переставали выходить на связь.

Сотрудниками полиции в офисе "Цитадели" изъяли договоры передачи личных сбережений, квитанции к приходным кассовым ордерам, мобильные телефоны, базы данных телефонных номеров и иную документацию кооператива "Цитадель", а также учредительные документы потребкооперативов "Разумный выбор" и "Капитал плюс", руководители которых уже являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").