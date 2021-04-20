В Рязанской области возбудили дело о покупке жилья по завышенным ценам для сирот

ТАСС, 20 апреля. Следственный комитет возбудил в Рязанской области уголовное дело о халатности после приобретения девяти квартир для детей-сирот по завышенным ценам. По версии следствия, сумма переплаты за жилье составила около 4 млн рублей, сообщается во вторник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления СК РФ по Рязанской области по факту приобретения квартир для детей-сирот по завышенной стоимости возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году по результатам конкурса администрация Рязанского муниципального района заключила девять муниципальных контрактов на приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения. При этом в нарушение закона при подготовке конкурсной документации чиновники не предприняли необходимых мер для установления сложившихся на территории Рязанского района области рыночных цен на недвижимость. В результате квартиры приобрели по завышенным ценам, бюджетной системе причинен ущерб на сумму почти 4 млн рублей.

Как отмечается, уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из ОЭБ и ПК ОМВД России по Рязанскому району. Расследование уголовного дела продолжается.

С начала года это уже не первое уголовное дело о халатности при приобретении жилья для детей-сирот, возбужденное в Рязанской области. В феврале стало известно о возбуждении дела из-за покупки 17 квартир по завышенным ценам в Клепиковском районе, в начале марта Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по факту приобретения для сироты жилья, не отвечающего санитарным и техническим требованиям, в Скопинском районе, также уголовное дело возбуждено после покупки 10 квартир по завышенным ценам в Захаровском районе. Кроме того, в марте к восьми годам двум месяцам лишения свободы была приговорена бывший начальник одного из управлений администрации Кораблинского района, признанная виновной в получении взяток при заключении контрактов на покупку квартир для детей-сирот.