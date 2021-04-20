В Хабаровском крае задержали браконьера, охотившегося с тепловизором в заказнике

ХАБАРОВСК, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении браконьера, который охотился по ночам в заказнике на склонах хребта Хехцир у Хабаровска. Об этом сообщила Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье".

Браконьера задержали в его квартире, где он хранил добычу и оружие. Во время обыска удалось обнаружить четыре единицы огнестрельного гладкоствольного оружия, газовое и травматическое оружие, боеприпасы к ним, радиостанции, GPS-навигаторы, шесть сотовых телефонов. В квартире нашли мясо косуль и оленя. В багажнике автомобиля подозреваемого также обнаружили три армейских глушителя на длинноствольное оружие, топоры и ножи со следами крови.

Сигналы о том, что на трассе, проходящей через заказник "Хехцирский", ведется отстрел диких животных, стали поступать с декабря прошлого года. Браконьер использовал разное оружие и тепловизор. Убитые животные, в том числе беременные самки изюбрей и косуль, разделывались, а мясо выставлялось на продажу через закрытые аккаунты в соцсетях. В марте удалось установить одно из мест охоты и разделки добычи и найти отстрелянные гильзы. Ущерб, нанесенный только этой незаконной охотой на особо охраняемой природной территории, составил 490 тыс. рублей.