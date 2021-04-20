В Нальчике возбудили дело после отравления детей в прогимназии

НАЛЬЧИК, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за отравления детей в прогимназии № 34 города Нальчика, сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии (КБР).

"Следственным отделом по городу Нальчику следственного управления СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 марта 2021 года родители воспитанников прогимназии сообщили в социальных сетях о регулярном отравлении детей в детском саду продуктами питания. Следователи выявили, что с сентября 2020 года по 20 марта 2021 года в различные медицинские учреждения региона с симптомами пищевого отравления обращались воспитанники и учащиеся МКОУ "Прогимназия № 34". Во время проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, добавили в ведомстве.

В отобранных на лабораторное исследование пищевых продуктах готовой и сырой продукции выявили несоответствия санитарным требованиям: мясо говядины по запаху не соответствовало запаху свежего мяса, обнаружено значительное превышение микробиологических показателей. Также по результатам исследований обнаружено несоответствие требованиям безопасности поставляемой в детский сад молочной продукции.

"Таким образом, должностные лица МКОУ "Прогимназия № 34" оказывали учащимся и воспитанникам указанного учреждения не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей услуги по обеспечению их безопасным и соответствующим их возрастным и физиологическим потребностям питанием. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.