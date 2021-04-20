Верховный суд смягчил меру пресечения ивановскому экс-губернатору Конькову

ИВАНОВО, 20 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ во вторник смягчил меру пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову, обвиняемому по делу о растрате 700 млн рублей, с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова.

"Верховный суд изменил меру пресечения [Конькову] на подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что сам Коньков участвовал в заседании по видеосвязи из Ивановского областного суда.

Коньков был помещен под домашний арест с рядом ограничений в марте 2020 года после восьми месяцев пребывания в СИЗО. После этого адвокаты неоднократно просили суд разрешить экс-губернатору, страдающему диабетом в тяжелой форме и болезнью сердца, прогулки не только на приусадебном участке, но и за его пределами, а также получать амбулаторную помощь в Ивановской областной больнице. Кроме того, адвокаты обращались за разрешением о посещении экс-губернатора священнослужителем, однако все это время суд отклонял жалобы.

Коньков был задержан 31 мая 2019 года в собственном доме в Иванове по уголовному делу о хищении около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "Продо". Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата в особо крупном размере").