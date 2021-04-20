В ДТП в Ингушетии погибли три человека

МАГАС, 20 апреля. /ТАСС/. Грузовая "Газель" и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Ингушетии, три человека погибли и еще один пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

"На федеральной дороге в районе сельского поселения Троицкое произошло столкновение грузовой "Газели" и легкового автомобиля Lada Priora. В результате ДТП три человека погибли, также есть пострадавший, который доставлен в Сунженскую районную больницу", - сказали в пресс-службе, уточнив, что состояние пострадавшего оценивается врачами как тяжелое.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте дорожно-транспортного происшествия работают бригады районного отдела внутренних дел и скорой медицинской помощи.