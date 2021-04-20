Верховный суд смягчил меру пресечения экс-губернатору Меню на подписку о невыезде

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ изменил меру пресечения экс-губернатору Ивановской области и аудитору Счетной палаты Михаилу Меню с запрета определенных действий на подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд изменил меру пресечения в отношении Михаила Меня на подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства. Также суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде другим фигурантам дела о растрате 700 млн рублей - бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову и управляющему директору компании "Ивановский бройлер" Дмитрию Гришину.

23 марта Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство заместителя генерального прокурора РФ и направил дело в Тверской суд Москвы. Верховный суд РФ отклонил жалобу защиты на решение кассационного суда о рассмотрении дела Меня в Москве. Как ранее сообщал его адвокат Мурад Мусаев, срок давности по уголовному делу истекает в апреле.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки региона. Эта группа, куда, по данным СК, входили Мень и бывший первый зампредседателя правительства Ивановской области Павел Коньков, запланировала перечислить средства из регионального бюджета в адрес ОАО "Ивановский бройлер", входящего в "Продо".

Конькова задержали 31 мая 2019 года в Иванове по уголовному делу о коррупции. Ему было также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). На протяжении восьми месяцев с момента задержания Коньков находился в СИЗО, в марте 2020 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Мень был задержан 18 ноября 2020 года. Ему тоже инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ.