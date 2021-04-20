{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек погибли в ДТП в Пермском крае

По информации МВД, авария произошла на трассе Красновишерск - Соликамск
© Валерий Шердюков/ТАСС

ПЕРМЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Пять человек, по предварительной информации, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Красновишерском городском округе Пермского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"На 82-м километре дороги Красновишерск - Соликамск столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Yaris. В результате автоаварии погибли пять человек - четыре мужчины и одна женщина. Информация предварительная, на месте работают техники", - рассказали в ведомстве.

По информации МЧС, в ликвидации последствий ДТП принимали участие 16 человек и шесть единиц техники.

Теги
РоссияПермский край
В Нижегородской области из-за пала травы загорелись восемь жилых домов
Площадь пожара уточняется
Читать полностью