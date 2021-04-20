В Ульяновской области возбудили дело из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду

УЛЬЯНОВСК, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в детском саду "Теремок" в селе Труслейка в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник прокуратурой региона.

Ранее ТАСС сообщал, что утром 15 апреля к медикам обратились родители 15 дошкольников после выявления признаков кишечной инфекции у детей.

"На сегодняшний день по материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области", - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, за 15 и 16 апреля в больницы доставили 20 детей, врачи диагностировали у них сальмонеллез и острый гастроэнтерит.