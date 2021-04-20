НАК заявил о появлении банд-однодневок, создаваемых для совершения одного теракта

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Террористические спящие ячейки пришли на смену организованному бандподполью, их целью является совершение одного единственного теракта в местах, где они созданы. Об этом заявил на онлайн-брифинге официальный представитель Национального антитеррористического комитета, руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский.

"Организационное бандитское подполье, по сути дела, уничтожено. Этой системы с иерархией и управленческой структурой на сегодня нет. На это место заступили так называемые террористические ячейки, создаваемые для одного единственного теракта. Если проводить аналогию с экономической терминологией, то фактически это банды-однодневки", - сказал он.

По словам Пржездомского, их установка - "там, где находится, там и воюет". "Приоритетная задача силовых структур - обнаружить и ликвидировать ячейки в тех регионах, где они появляются. Такие ячейки готовили серьезные теракты в России - взрывы, поджоги в местах массового пребывания людей. Большинство из них удалось предотвратить", - отметил представитель НАК.

По его словам, террористы используют различные способы совершения терактов, не отказываются от старых технологий и используют новые. Он продемонстрировал некоторые взрывные устройства, изъятые из арсенала террористов. Среди них самодельное взрывное устройство в пластиковом контейнере, начиненное поражающими элементами со значительным радиусом поражения, а также взрывное устройство, замаскированное под энергетический напиток, традиционные гранаты, так называемые хаттабки.