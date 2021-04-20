Главу департамента культуры Нижнего Новгорода подозревают в превышении полномочий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за превышения должностных полномочий директором департамента культуры администрации Нижнего Новгорода, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Следователем следственного отдела по Нижегородскому району Нижнего Новгорода следственного управления СК РФ по Нижегородской области по факту превышения директором департамента культуры администрации города должностных полномочий возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что в декабре прошлого года по указанию подозреваемого его подчиненный заключил договор на изготовление 10 единиц информационных стендов на 1 млн 205 тыс. рублей. Однако до настоящего времени обязательства по договору не исполнены, стенды не изготовлены. Мероприятие же, для которого необходимо было изготовить стенды, прошло с 13 по 18 декабря 2020 года.

По мнению следователей, дав указание о подписании договора не планируемых к выполнению работ, подозреваемый превысил свои должностные полномочия. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Следователи СК работают с подозреваемым, изымается необходимая документация, уточнили в пресс-службе ведомства.