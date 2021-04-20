В Карачаево-Черкесии вооруженный ножом мужчина напал на помощника прокурора

ЧЕРКЕССК, 20 апреля. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина напал на помощника прокурора в Черкесске, злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии.

"Следственным отделом по городу Черкесску следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ, по факту посягательства на жизнь помощника Хабезского межрайонного прокурора", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 19 апреля в кафе, где находился помощник прокурора, вошел злоумышленник, который схватил мужчину и приставил нож к его шее. По мнению подозреваемого, помощник прокурора участвовал в рассмотрении дела в отношении его брата в суде.

"Действия злоумышленника были пресечены, однако в результате совершенных жителем республики насильственных действий потерпевшему причинено травматические повреждение в виде поверхностной резаной раны шеи. На место происшествия выезжал руководитель следственного управления, который поставил ход расследования уголовного дела на контроль", - отметили в управлении.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.