В Петербурге задержали экс-начальника спецуправления МЧС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Бывшего начальника специального управления Федеральной противопожарной службы № 50 МЧС России задержали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"В отношении бывшего начальника ФГКУ "Специальное управление ФПС № 50 МЧС России", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), было возбуждено уголовное дело. В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан", - говорится в сообщении.

Следователи считают, что задержанный требовал от подчиненных писать рапорты на оказание материальной помощи, в которых они должны были указывать якобы понесенные убытки или перенесенные заболевания. После выплаты мужчина требовал отдать ему половину. Предположительно, мужчина действовал совместно с пока неустановленными лицами. "В результате указанных преступных действий подозреваемым совместно с соучастниками были похищены из бюджета РФ денежные средства на общую сумму не менее 1,3 млн рублей", - отметили в СК.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Имя задержанного в СК не назвали. Cпецуправление ФПС № 50 отвечает за защиту объектов от чрезвычайных ситуаций с высоким риском.