В Москве задержали четверых мужчин за избиение и вымогательство 22 млн рублей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые избили москвича и вымогали у него более 22 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На протяжении длительного времени злоумышленники под угрозой расправы вымогали у 23-летнего жителя столицы более 22 млн рублей. В одну из встреч, демонстрируя серьезность своих намерений, они сильно избили его. Спустя некоторое время, опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина обратился в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). "В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на 108-м км МКАД. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 22 до 27 лет", - добавили в полиции.

Подозреваемые арестованы.