В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело из-за непредоставления жилья детям-сиротам

НАЛЬЧИК, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с неосвоением бюджетных денег для приобретения жилья детям-сиротам в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили во вторник журналистам в региональном следственном управлении СК России.

"Следственным управлением СК РФ по КБР возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 ("Халатность") УК РФ", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в КБР в 2020 году чиновники не освоили 88% выделенных бюджетных средств для приобретения жилья для детей-сирот, уровень обеспеченности жильем детей-сирот в регионе не превышает 1%. "По состоянию на 8 апреля 2021 года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и фактически не реализовавших свое право на обеспечение жилым помещениями, составляет 1 126 человек, из них в возрасте от 18 до 23 лет - 573 человека, в возрасте от 23 лет и старше - 553 человека. Из данного количества лиц имеют неисполненные судебные решения о предоставлении жилого помещения 213 человек", - говорится в сообщении.

В региональном правительстве пояснили ТАСС, что в 2020 в республике заключили 69 контрактов на приобретение жилья для детей-сирот за счет федеральных средств и дополнительно выделенных средств республиканского бюджета. "В связи с короткими сроками до окончания 2020 года, а также по обращению организации-подрядчика, по согласованию с федеральными органами исполнительной власти сроки освоения средств были изменены на второй квартал 2021 года. В настоящее время межведомственной комиссией проводится обследование данных квартир на предмет соответствия необходимым требованиям", - отметили в Минпросвещения региона, который курирует этот вопрос.

После завершения необходимых процедур все жилые помещения будут переданы, а средства освоены в полном объеме, заверили там. "В текущем году проводится работа по приобретению жилых помещений за счет средств 2021-2023 годов. Кроме того, прорабатывается возможность выделения дополнительных средств из республиканского бюджета", - добавили в ведомстве.