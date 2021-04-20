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В Нижегородской области ликвидировали пожар в дачных домах

Пострадавших нет

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пожар, перешедший при пале сухой травы на жилые дома в селе Ивановском Нижегородской области, потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 16:32 мск пожар в Богородском районе Нижегородской области ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Информация о переходе пала сухой растительности на восемь жилых домов поступила в 12:50 мск. Позже количество домов, охваченных огнем, выросло до 12. Площадь пожара составила 700 кв. м. Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности. в 14:50 мск пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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