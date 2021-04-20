Троих сотрудников полиции задержали за взятки под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Начальник отдела полиции "Светлогорский", а также двое его подчиненных задержаны по подозрению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщается во вторник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области в отношении начальника межмуниципального отдела МВД России "Светлогорский" и его подчиненных: заместителя начальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу и начальника пункта полиции по Янтарному городскому округу, возбуждено уголовное дело. Полицейские в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. "а" п. "б" ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки) и п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, лично взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов совместных оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области и ОРЧ СБ УМВД России по Калининградской области. Все трое полицейских задержаны следователями регионального управления Следственного комитета, допрошены в качестве подозреваемых, им предъявлено обвинение. От дачи показаний обвиняемые отказались, вину в совершении инкриминируемых преступлений они не признали. По месту работы и жительства обвиняемых проведены обыски. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 16 февраля текущего года, заместитель начальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу на побережье Балтийского моря в районе поселка Янтарный обнаружил автомобиль с прицепом, на котором была установлена моторная лодка с оборудованием для незаконной добычи янтаря. Как полагает следствие, обвиняемый подложил в лодку около 340 граммов янтаря, чтобы привлечь ее владельца к административной ответственности за самовольную добычу минерала. Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали правонарушение и изъяли автомобиль и лодку. После этого все трое обвиняемых в сговоре решили завладеть изъятой лодкой взамен на непривлечение владельца к административной ответственности. В феврале 2021 года в МО МВД России "Светлогорский" мужчина передал обвиняемым рукописную доверенность на лодку, выписанную на третье лицо.

Кроме того, по версии следствия, в феврале 2021 года, начальник межмуниципального отдела МВД России "Светлогорский" и начальник пункта полиции по Янтарному городскому округу дважды получили от неустановленных следствием лиц взятки в размере 40 тыс. рублей за беспрепятственную добычу янтаря в акватории Балтийского моря. Следствие полагает, что таким образом обвиняемые намеревались получать взятки за общее покровительство в незаконной добыче янтаря на систематической основе. Для расследования дела создана следственная группа, оперативное сопровождение следствия осуществляет УФСБ РФ по Калининградской области. Его ход контролируется руководителем регионального следственного управления СК РФ.

В пресс-службе областного УМВД ТАСС сообщили, что оперативное сопровождение следствия по этому делу осуществляет также оперативно-разыскная часть собственной безопасности УМВД. По факту случившегося назначено проведение служебной проверки. "Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия происшествия. В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут предусмотренную законодательством ответственность", - сообщили в пресс-службе.