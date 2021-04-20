СК возбудил дело против жителя Ивановской области, изнасиловавшего ребенка

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в оотношении 18-летнего жителя Вичуги, изнасиловавшего девочку, которая не достигла 12 лет. Об этом во вторник сообщает следственное управление СК РФ по Ивановской области.

"Следственным отделом по Вичуге следственного управления СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении изнасилования малолетней, не достигшей 12-летнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд взял его под арест.