В Приангарье проводят проверки в связи с провалом под лед автомобиля с сотрудниками МВД

ИРКУТСК, 20 апреля. /ТАСС/. Полиция и Следственный комитет проводят проверки по факту провала автомобиля под лед на Братском водохранилище, в результате чего один человек погиб, троим удалось спастись. В салоне находились сотрудники полиции не при исполнении служебных обязанностей, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"На акватории Братского водохранилища под лед провалился автомобиль, в котором находились четверо мужчин. В результате чего 38-летний водитель иномарки Toyota Hilux Surf погиб, трое пассажиров успели выбраться и не пострадали. Установлено, что пассажирами являются сотрудники органов внутренних дел, которые находились вне службы. По данному факту проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Следственные органы СК России по Иркутской области проводят доследственную проверку.

Как сообщал ТАСС, автомобиль провалился под лед на Братском водохранилище в Боханском районе Иркутской области ночью 19 апреля.