СК проверяет данные об избиении детей тренером по фигурному катанию в Подмосковье

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию об избиении детей тренером по фигурному катанию в Красногорске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором, предположительно, тренер наносит удар ребенку во время тренировки по фигурному катанию, а также хватает девочку за шею, ребенок в этот момент кричит. "Кроме этого в информации сообщается, что данный тренер систематически избивает детей во время занятий. По данной информации СМИ следственным отделом по Красногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщила Врадий.

Следствие даст оценку услугам, которые оказываются в спортивном комплексе, также будут опрошены сотрудники и истребованы соответствующие сертификаты и другие документы, позволяющие проводить тренеру занятия с детьми.