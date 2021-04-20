Девочку, найденную в квартире в Москве с умершей матерью, передали под опеку бабушке

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Годовалую девочку, найденную в квартире в Москве с умершей матерью, выписали из больницы. Сейчас она живет у бабушки и чувствует себя хорошо, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

По предварительной информации, 20 марта в квартире жилого дома было обнаружено тело 38-летней женщины и ее годовалая дочка. Девочка провела в квартире с умершей матерью несколько дней. Причины смерти женщины устанавливаются.

"Как только стало известно о случившемся, специалисты немедленно подключились к работе с ребенком и оказывали ей и ее семье необходимую поддержку. В том числе именно благодаря помощи сотрудников в оформлении необходимых документов сразу после выписки из больницы девочку удалось передать под предварительную опеку родной бабушке. Сейчас ребенок живет с ней, чувствует себя хорошо", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что специалисты продолжают общаться с семьей и оказывать ей необходимую поддержку.