В Волгоградской области возбудили дело после исчезновения 17-летней девушки

ВОЛГОГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летней жительницы Урюпинского района, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"19 апреля 2021 года в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетней дочери, которая в выходные отправилась гулять со своим знакомым и пропала. Для проверки всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетней следственным путем принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Приятель разыскиваемой сообщил следователям, что вечером 17 апреля они вдвоем распивали спиртные напитки, передвигаясь на принадлежащей ему машине. Рано утром 18 апреля молодые люди припарковали ее на склоне берега реки Хопер в районе городского пляжа и уснули. В какой-то момент машина скатилась в воду и стала погружаться на дно, спастись удалось только водителю, уточнили в пресс-службе ведомства.

"При этом изначально мужчина отрицал свою причастность к безвестному исчезновению несовершеннолетней подруги, объясняя это страхом ответственности. В рамках поисковых мероприятий со дна реки Хопер извлечено транспортное средство, в котором, со слов мужчины, утонула его 17-летняя знакомая. В салоне автомобиля тела девушки не обнаружено", - добавили в пресс-службе.