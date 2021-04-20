СК возбудил дело после ДТП с пассажирским автобусом на Сахалине, где пострадали 11 человек

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после ДТП с междугородним автобусом Южно-Сахалинск - Троицкое, где пострадали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"По факту съезда в кювет пассажирского автобуса в областном центре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказано в сообщении.

По предварительным данным СК, водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту сообщением Южно-Сахалинск - Новотроицкое, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения, в результате этого 11 пассажиров автобуса получили травмы.

Ранее в пресс-службе УГИБДД Сахалинской области сообщали, что автобус №117 двигался в сложных погодных условиях, в результате чего и произошло ДТП. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил министерству здравоохранения оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а министерству транспорта - взять на особый контроль установление причин аварии, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале главы островного региона.