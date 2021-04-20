Уголовное дело возбудили после нападения на детского врача в Смоленске

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи в Смоленске возбудили уголовное дело по факту нападения пьяного мужчины на врача-педиатра детской поликлиники №1, который пришел на вызов к больному ребенку. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК по Смоленской области.

"По сообщению в средствах массовой информации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, по факту нападения 19 апреля на медика прошла доследственная проверка, в которой следователи Смоленска проверили инцидент в доме по улице Нормандии Неман, куда по вызову к ребенку прибыл врач-педиатр детской поликлиники № 1. По данным пресс-службы следственного управления СК по региону, дверь врачу открыл 46-летний пьяный мужчина, который спровоцировал конфликт и ударил медика по лицу.

"Свой поступок подозреваемый объяснил следователю тем, что недавно в подъезде поругался с соседом и, когда в дверь позвонил незнакомый мужчина, он, не поняв, кто это, находясь в состоянии опьянения, повел себя агрессивно", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.