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Пожар в деревне в Нижегородской области полностью ликвидировали

Пострадавших нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Пожар, охвативший шесть дачных домов в деревне Мигалиха Нижегородской области, полностью ликвидирован. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 20:17 мск объявлена ликвидация последствий пожара", - сообщили в пресс-службе.

Пожар начался около 13:50 мск, пламя охватило шесть дачных домов, была опасность распространения огня. На месте была сосредоточена группировка сил и средств в составе 36 человек и 17 единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал. Причиной возгорания стала неосторожность при курении жильца одного из домов, позже пламя перекинулось на другие строения.

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РоссияНижегородская область
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