В штате Аризона россиянин признал вину в попытке незаконно попасть в США

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Глущенко, который в 2019 году был ранен сотрудником Службы пограничного и таможенного контроля США, во вторник признал вину в попытке незаконно пересечь американо-мексиканскую границу в районе штата Аризона. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press.

Судебное заседание состоялось в городе Тусон (штат Аризона). Глущенко признал вину в том, что он в ноябре 2019 года попытался незаконно пересечь границу, чтобы попасть на американскую территорию. По данным агентства, он пошел на сделку со следствием, по условиям которой может быть приговорен к тому сроку тюремного заключения, в течение которого уже находился под стражей.

Планируется, что приговор будет вынесен 29 июня. Ожидается, что с Глущенко снимут обвинения в нападении на сотрудника Службы пограничного и таможенного контроля США.

В ноябре 2019 года Служба пограничного и таможенного контроля США проинформировала, что ее сотрудник открыл огонь по гражданину РФ, который пытался незаконно пересечь американо-мексиканскую границу. Представители службы тогда сообщили, что состояние россиянина удовлетворительное. Как сообщали тогда источники ТАСС, Глущенко не проявлял желания контактировать с российскими дипломатами.

Глущенко ранее уже брали под стражу в Аризоне. По данным властей штата, он находился в центре предварительного задержания на юге этого штата с сентября 2018 года. Согласно утверждению американской стороны, он был взят под стражу, когда пытался вместе с беременной супругой незаконно проникнуть в США из Мексики. Суд тогда постановил, что Глущенко следует депортировать на родину. Как отмечает Associated Press, позже он снова попытался попасть в США.