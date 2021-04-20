Жертвами железнодорожной катастрофы 18 апреля в Египте стали 23 человека

КАИР, 20 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Египта обнародовала во вторник новые данные о жертвах произошедшей в воскресенье, 18 апреля, железнодорожной катастрофы. Как передает издание Al-Youm Al-Sabia, согласно этим сведениям, в результате схода поезда с рельсов к северу от Каира погибли 23 человека, 139 пострадали. Министерство здравоохранения и народонаселения страны ранее сообщало об 11 погибших.

"Генпрокурор приказал арестовать 23 человека, причастных к инциденту с поездом в районе населенного пункта Тух, включая начальника поезда и его помощника [...], по обвинению в халатности и несоблюдении инструкций, повлекших гибель 23 человек", - говорится в обнародованном коммюнике. В нем также указывается, что в результате аварии поезда пострадали 139 человек.

18 апреля следовавший из города Эль-Мансура в Каир пассажирский поезд сошел с рельсов в районе населенного пункта Тух (близ города Бенха) в провинции Кальюбия, перевернулись восемь вагонов. Как установило предварительное расследование, крушение произошло по вине машиниста, который на участке, где проводились ремонтные работы, разогнал состав до 120 км/ч при допустимой скорости не более 30 км/ч.

Это уже вторая крупная железнодорожная катастрофа в Египте за месяц. 26 марта в провинции Сохаг столкнулись два пассажирских состава. Жертвами аварии, по официальным данным, стали 19 человек, около 200 пострадали. Расследование показало, что к железнодорожной катастрофе привела преступная халатность как машиниста одного из составов, так и диспетчеров сразу на нескольких участках. 14 апреля в районе населенного пункта Минья эль-Камх на севере страны сошли с рельсов четыре вагона поезда, пострадали 15 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.

Во вторник глава Национального управления железных дорог Египта Ашраф Раслан ушел в отставку.