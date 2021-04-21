Строительный мусор загорелся в промзоне в Ленинградской области

ТАСС, 21 апреля. Строительный мусор горит на территории промзоны на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе в Ленинградской области на площади 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 22:49 во вторник. "По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что на территории промзоны горит строительный мусор на площади 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к ликвидации пожара привлекли 26 человек и шесть единиц техники.