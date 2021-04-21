В Якутии возбудили уголовное дело о халатности после убийства отцом двоих детей

ЯКУТСК, 21 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органа опеки и попечительства в Булунском районе Якутии, где расследуется уголовное дело об убийстве двух детей их отцом. По данным следствия, не были приняты меры для изоляции детей от отца, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК России по Якутии.

"Следственными органами СК по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Следствием установлено, что 15 апреля в орган опеки и попечительства администрации муниципального образования "Булунский район" поступило экстренное сообщение от жительницы села Таймылыр, состоящей на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, которая сообщила, что ее супруг угрожает убийством своим сыновьям в возрасте одного года и двух лет. Несмотря на поступившие сведения об обстоятельствах, реально угрожающих жизни и здоровью малолетних детей, должностные лица органа опеки и попечительства не приняли мер, направленных на изоляцию детей от отца", - говорится в сообщении.

19 апреля дети были доставлены с колото-резаными ранениями в медучреждение, где умерли. Расследуется уголовное дело в отношении отца детей об их убийстве. 26-летний мужчина нанес ножевые ранения своим сыновьям. Убийство произошло в отсутствие матери мальчиков, которая находилась на стационарном лечении в Якутске после медицинской операции.