В России за сутки потушили 111 лесных пожаров на площади 3,5 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ 111 лесных пожаров на площади 3,5 тыс. га, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.04.2021 в России ликвидировано 111 лесных пожаров на площади 3 543 га. На 00:00 мск 21.04.2021 на территории Российской Федерации действовало 48 лесных пожаров на площади 3 358 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшее число пожаров - 10 на площади 397 га - зарегистрировано на землях лесного фонда в Забайкалье, еще один пожар площадью 22 га действует здесь на землях обороны и безопасности. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Приамурье: там действуют шесть пожаров площадью 1,3 тыс. га на землях лесного фонда, еще четыре пожара площадью 682 зафиксированы на землях иных категорий в Октябрьском, Архаринском, Бурейском, Сковородинском районах.

Кроме того, восемь пожаров на площади 90 га действуют в Приморье, семь на площади 145 га - в Хабаровском крае, пять на площади 47 га - в Еврейской автономной области, три на площади 63 га - в Тюменской области. По одному пожару зарегистрировано на землях лесного фонда в Курганской области и Бурятии, в Свердловской области действует пожар площадью 15 га на землях лесного фонда и еще один, площадью 550 га, на землях обороны и безопасности.

В тушении задействованы 2 227 человек, 570 единиц техники, пять воздушных судов, еще 25 воздушных судов следят за обстановкой. Пожароопасный сезон открыт в 66 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 24 субъектах РФ.