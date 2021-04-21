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Полиция Шанхая задержала 20 человек за контрабанду бриллиантов на $6 млн

Всего правоохранителям удалось конфисковать свыше 250 изделий с бриллиантами и около 100 пакетов с мелкими камнями, пишет Shanghai Daily

ШАНХАЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Полиция Шанхая задержала 20 человек из преступной группировки, организовавшей контрабандный ввоз в Китай бриллиантов более чем на 40 млн юаней (около $6,14 млн). Об этом сообщила в среду местная газета Shanghai Daily.

Как указали в полиции, преступники начали приобретать драгоценные камни за рубежом через различные онлайн-ресурсы с июля прошлого года. Бриллианты завозились в материковую часть Китая контрабандным путем внутри других товаров через специальный административный район Гонконг (Сянган).

Всего правоохранителям удалось конфисковать свыше 250 изделий с бриллиантами и около 100 пакетов с мелкими камнями. Задержания подозреваемых были проведены полицией в Шанхае, Пекине и южной провинции Гуандун. Расследование данного дела продолжается.

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