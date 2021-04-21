Полиция обнародовала видео со стрельбой в Огайо, из-за которой умерла темнокожая девушка

На кадрах видеозаписи с камеры полицейского видно, что девушка-подросток, которую, по данным телеканала, зовут Макайа Брайант, с ножом в руках сбивает с ног другую девушку, после чего правоохранитель несколько раз требует нападавшую лечь на землю, однако та не подчиняется и бросается на вторую девушку, после чего полицейский производит четыре выстрела из пистолета. "Вы можете видеть, что девушка с ножом пытается ударить им первую девушку, которая падает на землю, а затем вторую, толкнув ее на автомобиль", - заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности главы полиции Коламбуса Майкл Вудс. Он также отметил, что сотрудники правоохранительных органов после инцидента оперативно приступили к оказанию медицинской помощи нападавшей девушке. Полицейский, стрелявший в нее, временно отстранен от патрулирования улиц города.

"Мы знаем на основании этого видео, что полицейский предпринял действия, чтобы защитить другую юную девушку", - сказал в свою очередь мэр города Эндрю Гинтер.

Ранее газета The Columbus Dispatch сообщила, что инцидент произошел около 16:45 по местному времени (23:45 мск) после того, как в полицию поступил звонок с информацией о нападении девушки с ножом. После получения ранений она была доставлена в больницу, однако скончалась менее чем через час после стрельбы. У места происшествия вскоре собрались порядка 50 агрессивно настроенных людей. Некоторые из них призывали к мести.

Инцидент произошел незадолго до оглашения судом присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) вердикта о признании экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти афроамериканцу Джорджу Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.