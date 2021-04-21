В Южно-Сахалинске пропал 11-летний ребенок

ТАСС, 21 апреля. Следователи возбудили уголовное дело после пропажи в Южно-Сахалинске 11-летнего ребенка, который ушел из дома двое суток назад. К поискам подключены полицейские, следователи-криминалисты и волонтеры. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По факту безвестного отсутствия несовершеннолетнего 2010 года рождения, который около 18:00 (12:00 мск) 19 апреля ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно, возбуждено уголовное дело (по ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расследование дела передано отделу по особо важным делам следственного управления. Для поиска ребенка создан оперативный штаб. Устанавливаются обстоятельства происшествия, допрашиваются свидетели.