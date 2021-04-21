В Забайкалье задержали главу Сретенска

ЧИТА, 21 апреля. /ТАСС/. Следователи в среду задержали главу города Сретенска Забайкальского края Сергея Тонких, которого подозревают в злоупотреблении и превышении полномочий. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

"По данным следствия, в 2019 году администрацией Сретенска был заключен муниципальный контракт на ремонт дороги в городе на сумму около 2,4 млн рублей. Глава Сретенска знал о невыполнении подрядчиком работ по контракту на сумму около 600 тыс. рублей, однако подписал документы о принятии выполненных работ, по которым подрядчику была выплачена вся сумма по контракту. Работы по контракту не выполнены до сих пор. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов", - сказал Марков.

Кроме того, его подозревают в том, что он в обход Министерства природных ресурсов региона разрешил подрядчику при ремонте этой же дороги использовать песчано-гравийную смесь из местного месторождения. В итоге компания незаконно использовала свыше 1 тыс. куб. м песчано-гравийной смеси на сумму более 300 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления"), а также ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").