Под Астраханью длинномер перекрыл участок федеральной трассы

АСТРАХАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Участок федеральной трассы Р-22 в Черноярском районе Астраханской области перекрыт из-за длинномера, который перегородил дорогу прицепом. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

"21 апреля в 09:55 поступила информация о том, что в результате съезда на обочину длинномера перекрыта федеральная трасса Р-22 в обоих направлениях (1 065-й км, Черноярский район). Автомобиль следовал из Волгограда в Астрахань. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Временно для объезда используется грунтовая дорога через село Каменный Яр.

"От Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на месте работают четыре единицы техники и 14 человек личного состава. На место также выехала оперативная группа Черноярского местного пожарно-спасательного гарнизона - одна единица техники и три человека личного состава", - добавили в МЧС.