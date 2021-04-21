Суд назначил запрет определенных действий обвиняемой в отравлении детей в бассейне Ижевска

ИЖЕВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ижевска обязал владелицу бассейна, в котором отравились 8 детей, встать на учет в УФСИН и назначил запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе объединенного судейского сообщества Удмуртии.

"Октябрьский районный суд Ижевска возложил на обвиняемую ряд запретов, обязал самостоятельно являться по вызовам следователя или суда, незамедлительно встать на учет в филиал ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН РФ по Удмуртской Республике", возложив на филиал контроль за соблюдением обвиняемой возложенных запретов", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили агентству, что обвиняемой, которая является директором компании "Арт колекшн", запрещено общаться со свидетелями по делу, лицами, привлеченными к участию в производстве процессуальных действий, а также пользоваться интернетом и т. д. При этом суд отклонил ходатайство следователя об ее аресте, исследовав представленные материалы дела, учитывая небольшую тяжесть инкриминируемого преступления и данные о личности обвиняемой.

13 апреля после посещения частного бассейна в Октябрьском районе Ижевска, где были проведены мероприятия по обеззараживанию воды с применением хлорсодержащих препаратов, группа из 10 детей в возрасте от 6 до 14 лет и двое взрослых почувствовали себя плохо. Восемь детей были госпитализированы, в настоящий момент все выписаны. По предварительным данным, дети отравились парами хлорсодержащего препарата. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По данным следствия, с 13 по 14 апреля владелец бассейна - жительница Ижевска Анна Широкова 1977 г. р. - сдавала в аренду принадлежащий ей бассейн в частном домовладении, расположенном в микрорайоне Орловское, предоставив услугу, не отвечающую требованиям безопасности. В результате восемь детей получили химическое отравление. Женщина скрылась от следствия, 16 апреля она была объявлена в розыск, 19 апреля ее задержали.