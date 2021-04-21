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Суд в Петербурге назначил условный срок сотруднику центра геодезии за разглашение гостайны

Дело Владимира Грабовского слушалось в закрытом режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к одному году и двум месяцам лишения свободы условно Владимира Грабовского по уголовному делу о разглашении государственной тайны, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

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"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два месяца условно с испытательным сроком три года и с запретом на работу с государственной тайной любого уровня секретности сроком на два года", - говорится в сообщении.

Грабовского признали виновным по статье "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях без признаков госизмены или шпионажа". Дело слушалось в закрытом режиме, другие подробности в пресс-службе судов не привели.

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