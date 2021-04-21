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В центре Москвы усилили меры безопасности из-за анонсированной незаконной акции

Наряды полиции дежурят в районе Манежной площади, на Пушкинской площади усилены патрули ДПС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы усилили меры безопасности в центре Москвы из-за несанкционированной акции, анонсированной на среду ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом).

Как передают корреспонденты ТАСС с места событий, усиленные наряды полиции дежурят в районе Манежной площади, которая огорожена специальными металлическими конструкциями, на Пушкинской площади усилены патрули ДПС. В районе Триумфальной площади и на Тверском бульваре находятся колонны из автобусов и автомобилей с полицейскими и сотрудниками Росгвардии.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, обстановка сейчас спокойная.

Ранее Генпрокуратура России предупредила об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних. В МВД призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В министерстве предупредили, что любые агрессивные действия участников несогласованных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. В МВД предупредили, что правонарушители будут задержаны.

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